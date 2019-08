Allerta derby. La preoccupazione per la sicurezza della stracittadina tra Roma e Lazio è alta: la vendita dei tagliandi sta andando oltre i 40mila spettatori, l'Olimpico sarà quasi pieno. E la tensione potrebbe essere acuita dal braccio di ferro tra Questura e famiglia per i funerali di Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", capo storico degli Irriducibili Lazio.



SICUREZZA DERBY - Come riporta la Gazzetta dello Sport, le forze dell'ordine temono un'alleanza tra le due tifoserie, dopo i numerosi attestati di stima e striscioni in favore di "Diablo", anche lato giallorosso. A presiedere la sicurezza interna ed esterna allo Stadio Olimpico ci saranno circa 800 steward e un migliaio di uomini delle forze dell’ordine, il piano sicurezza sarà articolato e teso ad evitare scontri e contatti tra tifoserie.