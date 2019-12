Rimangono sotto stretta osservazione a Genova le condizioni dello stadio di Marassi, oggetto di una massiccia ristrutturazione che attualmente sta coinvolgendo la zona della tribuna. Nell'occhio del ciclone però nelle scorse settimane sono finite le condizioni delle due gradinate, e in particolare dei servizi igienici, davvero fatiscenti e sporchi. Un tema piuttosto caro al consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova, Stefano Anzalone, che ha annunciato una manutenzione eccezionale per la stracittadina.



"Sabato al Ferraris per il derby saranno pronti i nuovi sky box e l'area ospitalità e inoltre si procederà ad una pulizia straordinaria delle due gradinate dove ho già chiesto alla società di intervenire, in particolare per i servizi igienici" ha detto Anzalone.



Si svolgerà inoltre un'iniziativa dedicata a due tifose rossoblucerchiate: "Saranno premiate con una targa le due abbonate più fedeli di Genoa e Sampdoria e l'arbitro ligure da più anni in attività" riporta Sampdorianews.net. "Ci saranno anche il Presidente della Regione Giovanni Toti e il Sindaco Marco Bucci per dare questo riconoscimento che vuole essere un premio alla passione sportiva".