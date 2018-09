Derby blindato. Il piano di sicurezza è stato già messo a punto dalla Questura, visto l'enorme afflusso di tifosi di Lazio e Roma previsto per la stracittadina. Come riporta Leggo, scenderanno in campo 1500 agenti. L'anticipo al sabato poteva creare grossi problemi di ordine pubblico (era prevista anche una manifestazione politica), ma è già scattato il piano per evitare contatti tra le tifoserie, prima, durante e dopo la partita. Allo scopo di tutelare il più possibile l’ordine pubblico però ci saranno diversi agenti che monitoreranno l’area intorno allo stadio, le pilotine della Polizia pattuglieranno le sponde del Tevere nei pressi del Foro Italico e saranno presenti anche diversi agenti della Digos. Come di consueto, il consiglio per i tifosi della Roma è di arrivare allo stadio dalla direttrice piazzale Clodio, ponte della Musica e ponte Duca D’Aosta, mentre ai tifosi biancocelesti è raccomandata invece la direttrice di afflusso Ponte Milvio/Tor di Quinto.