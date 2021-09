Maurizio Sarri e José Mourinho si preparano a vivere il loro primo derby della Capitale da protagonisti. Il Comandante e lo Special One sanno che la sfida di domenica pomeriggio, valida per la sesta giornata di Serie A, è una di quelle gare che, soprattutto nella Città Eterna, possono cambiare i destini di una stagione. I giallorossi arrivano all’appuntamento con quattro punti di vantaggio rispetto ai cugini ma, secondo gli esperti, la partita viaggia sull’equilibrio più totale: stessa quota, 2,60, per la vittoria della Lazio o della Roma con il pareggio offerto a 3,50. Nonostante la posta in palio sia molto alta, Lazio e Roma giocheranno a viso aperto tanto che la Combo Gol + Over, offerta a 1,83, appare molto probabile. I biancocelesti, in due delle ultime tre occasioni in cui hanno giocato il derby da padroni di casa, si sono imposti per 3-0: lo stesso risultato esatto domenica pomeriggio pagherebbe 29 volte la posta. Al contrario, Mancini e compagni non espugnano l’Olimpico laziale da ben 5 anni e allora finì 0-2, un punteggio in quota a 15. Ciro Immobile, già sei gol in campionato e cinque con la maglia della Lazio alla Roma, vuole trascinare i suoi compagni: il sesto gol ai giallorossi si gioca a 2,50. Ma c’è chi, tra gli uomini di Sarri, vuole fare la storia: Pedro. L’attaccante spagnolo, passato in estate da una sponda all’altra del Tevere, non solo sogna di raggiungere Arne Selmosson e Aleksander Kolarov nel ristretto club di coloro che hanno segnato con entrambe le maglie nel derby ma vuole farlo per due gare consecutive a divise invertite: la magia di Pedro è data a 4,50. Sul versante giallorosso c’è Tammy Abraham che vuole bagnare l’esordio nella stracittadina con una rete, magari sbloccando la gara: il numero 9 della Roma come primo marcatore è offerto a 7,50. Sabato pomeriggio, a San Siro, va in scena il secondo big match del weekend che mette di fronte Inter e Atalanta. I campioni d’Italia, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono nettamente favoriti, a 2,00, rispetto agli uomini di Gasperini, vincenti a 3,40, con il pareggio leggermente più in alto a 3,80. Nonostante siano due squadre molto propositive, e Dzeko e compagni abbiano il miglior attacco della Serie A, sette delle ultime otto sfide in campionato si sono concluse con meno di tre reti tanto che l’Under offerto a 2,10 non è da escludere. Come ogni derby, anche se regionale, l’intensità sarà tanta e bisognerà tenere a freno la “garra”: così se un rigore è dato a 2,75, per un eventuale cartellino rosso si sale fino a 3,60. Edin Dzeko ha un conto aperto con la Dea: ai bergamaschi ha segnato ben sei reti in carriera ma li ha battuti solo in una occasione. Il bosniaco a segno di testa si gioca a 9,00. Ancor peggiore il bilancio di Duvan Zapata contro l’Inter: il bomber dell’Atalanta non solo ha sconfitto i nerazzurri una volta e basta ma ha trovato gloria personale solo con la maglia dell’Udinese 4 anni fa. Ritrovare il gol contro gli interisti è dato a 3,00. Il Napoli capolista è dato vincente a 1,26, quota rasoterra, contro il Cagliari, che si gioca a 11. La Juventus, dopo la prima vittoria, cerca continuità ospitando la Sampdoria: successo bianconero a 1,35 contro il blitz doriano in quota a 9,00. Il Milan aprirà il turno di campionato a La Spezia: rossoneri favoritissimi a 1,50 rispetto al 6,00 dei liguri.