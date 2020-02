Il derby d'Italia è il big-match della 26esima giornata di Serie A. Domenica per il posticipo serale, all'Allianz Stadium, si disputerà la sfida numero 201 nella massima serie e la 237esima della storia tra le rivali di sempre, Juventus e Inter, rispettivamente prima e terza in classifica, si legge in una nota Agipronews. Le due squadre sono distanziate di 6 punti ma con i neroazzurri che devono recuperare una partita, in casa contro la Sampdoria. Nelle quote è avanti la Juventus, quotata a 2,25 per la vittoria, la divisone della posta in palio è a 3,20, il colpo esterno dell’Inter è a 3,40. All’andata vinsero i bianconeri per 2-1 con reti di Dybala, Lautaro Martinez e a 10 minuti dalla fine di Higuain. Stesso risultato dell’andata cioè 1-2, questa volta per l’inter, vale 9 volte la posta, mentre il 2-1 per la Juventus vale 11 volte la posta. I neroazzurri hanno la miglior difesa e il terzo attacco del campionato; i bianconeri la terza miglior difesa e il quarto attacco del campionato. La quota gol è a 1,72 ; no gol a 2,00; over 2,5 a 1,90; l’under 2,5 a 1,80. In lavagna better sono interessanti anche le combo, cioè le giocate con quota unica ma che sono la somma di 2 o più differenti giocate, per esempio il “gol + over 2,5”, o “esito finale + over 2,5” o “esito finale + gol + over 2,5”. La quota del rigore per la Juve o per l’Inter è a 2,50, con il match senza un rigore la quota scende a 1,40.