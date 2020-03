Il grosso è stato questo nel duello di mercato con la Juve.soffiato ai nerazzurri con un blitz da 35 milioni più 9 di bonus per quanto alla Juve sarebbe servito subito e non in vista della prossima stagione. Per Cristiannon c'è stata una reale sfida, i bianconeri avrebbero atteso febbraio per tentare un altro affare a parametro zero, prima la corsa era una cronometro dell'Inter per usare un gergo ciclistico.anzi il duello Juve-Inter non si è mai interrotto ed in questi mesi potrà infiammarsi per i giovani italiani di maggior talento.Paziente e costante la corte di Fabioal giocatore, contatti continui e concreti sia con ilche con il suo nuovo agente Beppe. Su Tonali c'è mezza Europa, quella che conta. Lo vogliono in Premier le più grandi, così come in Spagna. Lo vuole anche il Psg. Lo vogliono soprattutto Juventus e Inter. Per una corsa a tappe che difficilmente terminerà prima della fine dell'Europeo, non è detto che sia vinca chi arriva a 50 milioni prima degli altri, un po' perché il prezzo "compra subito" fissato da Massimo Cellino potrebbe pure aumentare, soprattutto perché non sarà soltanto una questione economica.