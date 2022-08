No agli scarpini verdi. Dura protesta dei tifosi del Lione, che durante le gare della propria squadra hanno cominciato a estrarre alcuni striscioni con la scritta: "Rispettate le nostre tradizioni". Questo perché gli ultras più tradizionalisti sono contrari agli scarpini color verde, dato che rievocano i colori sociali dei rivali del Saint Etienne, con cui c'è un'acerrima rivalità nel derby del Rodano.



LA PROPOSTA ALTERNATIVA - Per questo hanno proposto l'utilizzo della versione in nero, denominata Black Pack: peccato che il contratto dei calciatori del Lione con questo sponsor preveda l'utilizzo della versione verde.