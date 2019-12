Si gioca anche il Derby della Lanterna, una stracittadina che quest’anno è per la sopravvivenza. Genoa e Sampdoria infatti sono separate da appena un punto nella parte bassa della classifica con i padroni di casa che non vincono da 6 gare (3 sconfitte e 3 pareggi) e i doriani che non se la passano meglio, quart’ultimi in classifica. Logico aspettarsi un derby di grande intensità, con entrambe le squadre in cerca di 3 punti utili per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica. Il pronostico è dunque equilibratissimo e la vittoria è per entrambe a 2.70, con il segno X a 3.25. Indecisi anche gli scommettitori, leggera preferenza per la Samp che ha il 27% delle puntate, 21% per il Genoa, secondo Agipronews.