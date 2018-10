Entrambe sembrano aver innestato la marcia giusta, tanto da rendere un rompicapo le previsioni su come andrà a finire il derby di domenica sera. Al banco Snai gli scommettitori sono divisi quasi a metà tra Inter e Milan. Il 41% ha puntato sui nerazzurri, il 39% sui rossoneri, mentre il 20% ha scelto il pareggio. La leggera preferenza accordata a Spalletti è figlia anche della più lunga serie positiva, tra campionato e Champions: 6 vittorie consecutive contro le 3 della squadra di Gattuso. Il dato si riflette anche nella forbice delle quote sulla partita: Inter favorita a 2,40, successo Milan a 3,00, pareggio a 3,30. Che Inter e Milan siano al top della forma si evince anche dalle statistiche in attacco: i nerazzurri hanno tenuto una media di 2 gol a partita nelle ultime quattro, i rossoneri hanno segnato 10 reti nelle precedenti tre. Probabile un finale da Over (almeno tre gol complessivi) a 1,80, ancora più in basso la quota su entrambe le formazioni a segno (scommessa Goal), a 1,60. Se si parla di gol è d’obbligo menzionare la sfida argentina tra Icardi e Higuain: nelle scommesse sui marcatori di domenica sera l’attaccante nerazzurro è leggermente in vantaggio, 2,50 contro 3,00, ma le distanze si colmano se si sposta il focus sul lungo periodo. Nelle giocate sul capocannoniere del torneo i due sono appaiati a 7,50.