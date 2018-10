Conto alla rovescia per la nona giornata di Serie A con la trepidante attesa per il big match tra Inter e Milan, il Derby della Madonnina. Due team in gran forma con i nerazzurri di Spalletti provenienti da quattro vittorie consecutive in campionato e due in Champions League, ed il Milan che invece ne conta quattro in totale tra Serie A ed Europa League. Una lotta all’ultimo gol per conquistare punti e mantenere le posizioni in classifica. Su betaland.it la vittoria sembra appartenere già all’Inter, quotata vincente con prima rete di Mauro Icardi a 10.00 (1X2 + 1°Marcatore), anche se una doppietta del Pipita a 12.00, potrebbe guastare la festa agli interisti (3.00). Entrambe le squadre sembrano comunque destinate a segnare, per questo il Goal Goal infatti vale 1.65.