Antonio Nocerino è uno dei pochi calciatori che ha vestito sia la maglia del Torino che quella della Juventus. Intervistato da DerbyDerbyDerby, l'ex centrocampista ha parlato proprio della sfida di domenica tra granata e bianconeri.



"Sopratutto per il Toro il derby è una cosa seria, non vedo un risultato già scritto. I granata sentono moltissimo il derby, non come la Juve. La Juve sente di più le partite contro l’Inter. Per il Torino questa partita è troppo importante, sia perchè è un derby sia perchè la squadra è in un momento delicato. Mazzarri è un gran lavoratore e il lavoro paga sempre, troppo comodo mandare via l’allenatore, troppo facile. Fra i granata i giocatori chiave non sono al top, ma per tutti loro è arrivato il momento di farsi un esame di coscienza”.