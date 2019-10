Sabato si prosegue con un altro piatto forte, il derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri, reduci dalla sudata vittoria in extremis con il Genoa e la conferma del primo posto, trovano un Toro in crisi, che non vince da sei gare e che è riuscito a segnare appena 1 gol nelle ultime 4. Il pronostico è dunque a tinte bianconere: gli uomini di Sarri conducono a un rasoterra 1.57, per il successo granata – mai avvenuto nelle ultime 10 sfide – si sale a 6.25, il segno X è a 4.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 95% ha scelto il segno 2.