Derby di Coppa Italia, Bordon: "Il Milan ha più da perdere, l'Inter non pensi al Triplete"

ha parlato nell'intervista rilasciata a Tuttosport in vista del Derby di Coppa Italia tra i nerazzurri e i cugini del Milan, valido per la semifinale di ritorno della competizione, arrivata al penultimo atto (dall'altro lato del tabellone Bologna ed Empoli si contenderanno l'ultimo posto in finale, con i felsinei avanti dopo il 3-0 del Castellani).- "Potrebbe essere l’Inter a iniziare la gara pressando il Milan e cercando subito di comandare il gioco. Però tatticamente deve chiaramente stare attenta alla velocità di Leao, che potrebbe fare male ai nerazzurri.Parlo ovviamente in generale e non degli scontri diretti tra le due squadre" ha spiegato Bordon.

- ", anche perché delle tre competizioni la Coppa Italia è probabilmente il torneo che verrà considerato di meno. Turnover? I cambi dei nerazzurri, in generale, sono all’altezza, visto però quanto successo con Thuram, l’importante è che non si faccia male Lautaro per il finale di stagione" ha proseguito l'ex portiere, che nel 2022 è entrato nell'Hall of Fame del club nerazzurro.- Infine Bordon si è anche pronunciato sulla coppia di portieri dell'Inter: "Mi sembra cheabbia delle qualità, quando è stato impegnato ha giocato con tranquillità.? Mi piace, è un portiere esperto, doveva solo adattarsi al campionato italiano e al gioco con i piedi rispetto ai compagni di squadra dell'Inter. Oggi è una sicurezza anche quando inizia il gioco dal basso".