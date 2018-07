Tutto fermo, tutto molto vicino alla fine, nelle ultime ore si era aperta la clamorosa prospettiva: Felipe Anderson sembrava vicino a rimanere alla Lazio. Come riporta Sky Sport, tutto ribaltato: il West Ham è tornato forte sul giocatore, l'acquisto di Yarmolenko non esclude Anderson, per lui sono pronti 40 milioni di euro.



NON SOLO WEST HAM - Ma non è l'unica squadra ad aver puntato il giocatore. In attesa di chiudere con Sarri, come riporta Repubblica, anche il Chelsea vorrebbe provare l'assalto: sul piatto 32 milioni + 6 di bonus (di cui solo 3 facilmente raggiungibili). Il duello è tutto londinese: Felipe Anderson difficilmente rimarrà a Roma, le pretendenti scalpitano.