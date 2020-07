Il Milan prepara l'assalto a Tonali. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brescia è da tempo in parola con l'Inter. L’ingresso in scena milanista, comunque, sta intorbidendo le acque. La società nerazzurra sinora ha prospettato un prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione per arrivare a pagare 30 milioni in 4 stagioni: classica operazione alla Marotta. Invece il Milan, dopo aver incassato 25 milioni per Suso dal Siviglia, ha la liquidità per pareggiare l’offerta interista, ma con un pagamento in tre anni: cioè con 10 milioni subito. La questione è appena entrata nel vivo, anche perché, alla lunga, il giocatore dovrà dire la sua. L’impressione è che in questa fase il mercato interista stenti a decollare. In definitiva Marotta e Ausilio hanno tanti centrocampisti in conto vendita e non possono aggiungere subito un altro petalo in rosa. Al contrario i rossoneri hanno a fine contratto sia Biglia che Bonaventura e quindi il loro margine d’azione è più ampio. E possono agire in velocità. Così se sulla riva opposta del Naviglio non risolvono in fretta i loro problemi finanziari, va messo nel conto il contropiede del nuovo corso milanista.