Dopo i cinque derby della scorsa stagione, Inter e Milan si ritrovano contro alla quarta giornata di campionato da capoliste a punteggio pieno. I nerazzurri, capaci di vincere gli ultimi quattro scontri diretti senza subire reti, sono i favoriti per gli espert, a 2,15 contro il 3,40 del colpo rossonero, assente dalla gara di andata dello scorso campionato, stessa quota del pareggio assente dal marzo 2022. A San Siro si affrontano i due migliori attacchi della Serie A, ma gli zero gol subiti finora dall'Inter rendono in perfetta parità Under 2.5 e Over 2.5, proposti entrambi a 1,85. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, grande interesse per la sfida tutta francese tra Olivier Giroud, dato in rete a 3,30, e Marcus Thuram, visto a 3,60, ma per i bookie comanda il capocannoniere del campionato Lautaro Martinez, a 2,60. La Juventus, ancora imbattuta come le milanesi, ma a due punti dal primo posto, ospita nel primo match di giornata la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, reduce dal primo successo stagionale in casa di un'altra ex del tecnico toscano, il Napoli. Allegri si affida alla statistica che ha visto i bianconeri trionfare in 9 delle 12 sfide allo Stadium contro i capitolini: su William Hill prevale il segno «1» a 1,90. Sale a 3,40 il pareggio, con la vittoria di Immobile e compagni offerta a 4,33. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, in pole c'è l'1-1 a 6, seguito dall'1-0 a 6,50,mentre l'1-2, finale dell'unico colpo laziale allo Stadium, vale 13 volte la posta. Chiude il programma di un intenso sabato calcistico la sfida tra Genoa e Napoli. I campioni d'Italia vogliono subito ripartire dopo lo scivolone interno rimediato contro la Lazio, per una vittoria nettamente in pole su William Hill, a 1,63 contro il 5,50 del primo successo casalingo dei liguri. Nel mezzo il pareggio a 3,90. Più equilibrio in quota tra Goal, favorito a 1,80 e No Goal, a 1,90. Garcia si affida al proprio bomber Victor Osimhen: una rete del nigeriano vale 1,90 volte la posta, mentre sale a 5,80 una doppietta come nella prima uscita esterna a Frosinone. Tra gli uomini di Gilardino occhi puntati su Mateo Retegui, dato in rete a 4. Josè Mourinho spera nella coppia Lukaku-Dybala per centrare la prima vittoria stagionale contro un Empoli fanalino di coda, a quota zero punti. Quote giallorosse all'Olimpico con il segno «1» offerto a 1,44 contro il successo toscano, assente all'Olimpico da 16 anni, proposto a 8. Fissato invece a 4,40 il secondo pari interno casalingo dei padroni di casa. Proprio sulla coppia d'oro Romelu Lukaku e Paulo Dybala si riversano le speranze dello Special One: la rete del belga e della "Joya" pagano entrambe 2,62 volte la posta. Grande equilibrio invece nelle altre sfide: la Fiorentina (2,45) vuole il primo successo interno contro l'Atalanta (2,80), il Sassuolo (2,50) cerca il bis in casa del Frosinone (2,80), imbattuto da due turni, sognano la prima vittoria in campionato Cagliari (3) e Udinese (2,55), mentre il Monza (2,15) parte avanti contro il Lecce (3,60) ancora imbattuto. Chiudono il programma nella giornata di lunedì le sfide tra Salernitana (3,25) e Torino (2,35) e quella del "Bentegodi" tra Verona (3) e Bologna (2,50).