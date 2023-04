Dopo 20 anni in Champions League torna il derby di Milano fra Inter e Milan, valido per la semifinale della competizione, che si giocherà il 10 e il 16 maggio: entrambe le gare saranno visibili in chiaro a tutti nonostante gli accordi sulla spartizione dei diritti tv prevedano che Canale 5 dia in chiaro una gara del martedì, oltre che su Sky per gli abbonati alla pay tv, mentre quella del mercoledì sia in esclusiva su Prime.



I TRE SCENARI - Essendoci però due squadre italiane che si sfideranno l’evento assume il carattere di “interesse nazionale” e per legge “deve essere garantita ai cittadini la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi (…) in considerazione del contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa”. Vi sono tre scenari possibili per la gara d’andata, che si giocherà appunto di mercoledì e dunque di competenza esclusiva di Prime:



1) accordo con Mediaset, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Canale 5.



2) accordo con Sky, così da trasmettere la partita su Prime ma anche in chiaro su Tv8.



3) nessun accordo, mantenendo l’esclusiva della partita ma garantendo per una sera Prime accessibile a tutti senza costi.