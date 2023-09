Polemiche in casa Milan, a causa dei colori della terza maglia e della felpa della tuta di allenamento, nelle quali il blu viene accostato al nero riportando alla mente i colori sociali dell'Inter. Non è la prima volta che una delle due tifoserie di Milano protesta per il vestiario della propria squadra: successe anche nell'estate del 2012, quando la "Curva Nord" invitò a non acquistare la maglietta rossa da trasferta, perché il rosso è il colore del Milan.