Derby a porte chiuse, ma rischio di ultrà in strada attorno allo Stadio Olimpico. Il timore infatti è che stasera frange di tifosi vogliano presentarsi al Foro Italico per accompagnare e accogliere i pullman della Lazio e della Roma prima della partita. I luoghi di assembramento sono sempre gli stessi: Ponte Milvio e piazza Mancini per i biancocelesti, Ponte Duca d’Aosta e l’Aula Bunker per i giallorossi. Non si può escludere che alcuni rimangano comunque fuori dall’Olimpico per far sentire ai giocatori comunque il loro sostegno. La Questura ha messo a punto un piano di ordine pubblico per tenere separate le due tifoserie. Ma ci saranno presidi anche fuori i due centri sportivi di Trigoria e Formello. Gli Ultras Lazio hanno lanciato un appello all'adunata attraverso un comunicato ufficiale per oggi alle 16,30 presso il benzinaio Eni di Formello con un post scriptum: «Farò in modo che la faccia mia non sia più vista, noi pionieri della mascherina!». Senza proclami il mondo giallorosso, ma anche a Trigoria i tifosi potrebbero presentarsi più o meno in maniera massiccia per fare sentire la propria voce.