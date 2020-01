La formazione di Simone Inzaghi, se si esclude lo scivolone in Coppa Italia proprio contro il Napoli, è nettamente la più in forma del campionato con una striscia aperta di undici vittorie consecutive in Serie A. I biancocelesti puntano a centrare il 12 nella partita più sentita dell'anno, il derby. Immobile e compagni vengono dati per favoriti a 2,40 contro il 2,75 de i giallorossi. La divisione della posta è offerta a 3,60. Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono inoltre abbattere un tabù: nel nuovo millennio, infatti, solo in due occasioni hanno centrato i tre punti in casa dei cugini, nel 2012 e nel 2017. La conferma che la Lazio parta con i favori del pronostico è data anche dal parziale-finale con i biancocelesti dati a 3,75 per terminare in vantaggio sia il primo tempo che al novantesimo. Sarà però anche una sfida tra bomber: Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A, ha già timbrato cinque volte il cartellino al derby e il suo sesto centro è dato a 2,25 mentre la rete del numero 9 giallorosso è quotata a 2,50.