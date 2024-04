Derby di Roma, tensione e rischio scontri: il piano per garantire l'ordine pubblico parte oggi

è sempre una partita da segnare in rosso sul calendario non solo per i tifosi di, ma anche per lee per i gestori della sicurezza della città e attorno allo. Il clima è sempre molto caldo, le tifoserie spesso vengono in contatto e non sono stati pochi gli scontri generatisi attorno alla partita nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, in vista della sfida di sabato 6 aprile alle ore 18, le forze dell'ordine hanno studiato un piano straordinario per garantire la sicurezza dell'intero evento e per cui è atteso un sold out da 64 mila persone.

Il clima in questi giorni è più acceso del solito, l'allerta è massima anche grazie all'ultimo precedente del derby di Coppa Italia in cui un tifoso romanista fu accoltellato in un pub in zona Viale Tiziano con scontri prima della partita fuori dallo stadio. Anche le parole del presidente del Coni Malagò certificano quindi come i segnali arrivati alle Prefetture impongano grandissima attenzione.Come già accaduto in passato, riporta la Gazzetta, si teme che tra i gruppi più estremi delle rispettive tifoserie possano svilupparsi iniziative di carattere politico con l’arrivo dall’estero di ultrà gemellati. Da oggi scatterà il piano sulle "bonifiche preventive" previste in zona stadio e verranno chiuse al traffico alcune strade per l’Olimpico. Prefettura e Questura divieranno nettamente i percorsi di accesso allo stadio per impedire che le tifoserie entrino in contatto.

Per la gara si prevedonodelle forze dell’ordine in servizio e a loro si aggiungeranno gli agenti della Polizia municipale impegnati nel servizio di viabilità. Le zone maggiormente pattugliate saranno ovviamente laOcchi apertissimi anche per la notte fra venerdì e sabato con grande attenzione verso i locali solitamente frequentati dai tifosi.