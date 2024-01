Derby d’Italia anche per il capocannoniere: scende ancora la quota di Vlahovic, ora è sfida aperta con Lautaro

Il sesto gol in quattro giornate di Dusan Vlahovic non è bastato alla Juventus per battere l’Empoli, ma ha confermato il momento d’oro del serbo, sempre a segno in campionato nel 2024. Numeri che non lasciano indifferenti i bookie: scende ancora la quota, a 7, per la prima volta sul trono dei bomber del nove bianconero. Un derby d'Italia nel derby d'Italia, visto che al comando c'è sempre Lautaro Martinez, match-winner a Firenze per l’Inter, arrivato a quota 19 centri, più 7 rispetto Vlahovic: un vantaggio che gli permette di vedere a 1,11 il titolo di capocannoniere. Più lontani gli altri: Olivier Giroud e Romelu Lukaku appaiati a 25 mentre il bis del campione uscente, Victor Osimhen, vale ben 67 volte la posta.