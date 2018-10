Pausa per le nazionali archiviata, il campionato è pronto a ripartire e cresce l'attesa per il big match della nona giornata di Serie A:. Le due squadre si preparano alla stracittadina,studiano l'undici da mandare in campo a San Siro dal primo minuto:Attacco e difesa, sono qui i punti saldi da cui riparte Spalletti per costruire la formazione anti-Milan:. Il capitano torna da una deludente trasferta con l'Argentina e vuole rifarsi in una sfida, il derby, che lo ha visto protagonista: già 4 le reti con la maglia dell'Inter nella stracittadina, spicca la tripletta segnata nella sfida d'andata dello scorso campionato. Cambia il compagno di reparto, non Skriniar: intoccabile davanti ad Handanovic, Spalletti si affida a lui e de Vrij per contenere Higuain.Due i ballottaggi da risolvere per l'Inter in vista di domenica sera, a partire dal ruolo di terzino destro:ha dimostrato con la Spal di aver ritrovato a una buona condizione e, dopo aver saltato gli impegni con la Croazia,per una maglia dal primo. Tutto aperto a centrocampo: migliorano le condizioni di, ma a giocarsi il posto accanto a Brozovic sono, deputato a contrastare la fisicità di Kessié.Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.@Albri_Fede90