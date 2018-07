Genoa e Sampdoria starebbero per darsi battaglia sul mercato. L'obiettivo comune è quello di aggiudicarsi la corsa per arrivare a Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus.



Secondo Sky Sport i rossoblù, pur essendosi mossi in ritardo rispetto ai cugini, avrebbero già superato la loro concorrenza dopo che ieri Enrico Preziosi ha avuto modo di parlare in prima persona con i dirigenti bianconeri, imbastendo un vero e proprio blitz che rischia di tagliare fuori anche Parma e Udinese, altri due club potenzialmente interessati al ventunenne pisano.



L'eventuale arrivo al Genoa di Favilli chiuderebbe del tutto le porte allo sbarco in rossoblù di un altro giovane juventino, il trequartista Marko Pjaca.