". E' questo il cuore del messaggio di alcuni volantini posti dagli ultras del Torino all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino prima della partita contro la Sampdoria. Da quando la Lega ha comunicato che, partita valida per la 35esima giornata di campionato, si dovrà giocare sabatoi tifosi granata hanno iniziato a protestare. E lo stesso hanno fatto anche il presidente Urbanoe il tecnico Walter. D'altronde il 4 maggio per il popolo granata è un giorno sacro, è quello dell'anniversario della tragedia di Superga in cui hanno perso tutti i calciatori del Grande Torino."Vista l'indegna decisione della Lega di far disputare il derby il 4 maggio alle ore 15, in concomitanza con il 70° anniversario della tragedia di Superga - si legge nel volantino firmato dai tifosi della curva Maratona - ritenendo oltraggioso non permettere al popolo granata di commemorare adeguatamente i caduti del Grande Torino,, lasciando il settore ospiti completamente vuoto.".