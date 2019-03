Un derby lungo un anno, non solo a Roma. Mentre sponda Lazio si lavora per preparare la gara di Firenze, lato giallorosso del Tevere non si trova pace. La stracittadina perseguita Francesco Totti perfino in Portogallo. La sua Roma si fa buttare fuori dal Porto, dopo una partita rocambolesca, ma prima del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League l'ex capitano giallorosso ha avuto un incontro ravvicinato con un tifoso portoghese con tanto di maglia della Lazio in mano. Il supportere del Porto avrebbe gridato a Totti: "Forza Lazio, forza Lazio", ricordandogli il derby perso da poco per 3 a 0.