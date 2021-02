Derby italiano nervoso fra i due azzurri Fabio Fognini e Salvatore Caruso agli Australian Open di tennis, tra insulti e urla: dopo la sfida nel secondo turno, vinta al tiebreak al quinto set dal tennista ligure, i due sono stati protagonisti di una lite proseguita per qualche minuto a causa di qualche parola di troppo durante il match, che ha fatto infuriare proprio Caruso.



Ecco la ricostruzione di quanto si sono detti:



Caruso: "Non mi sono permesso di dire una parola per tutta la partita"



Fognini: "Non posso dire che hai culo, qual è il problema?"



Caruso: "Tu puoi fare quello che vuoi"



Fognini: "E allora perché mi rompi il cazzo ora? Se sbaglio, sbaglio"



Caruso: "Non si fa così, da te non me lo aspetto"



Fognini: "Non ti aspetti cosa?"



Caruso: "Fabio, chiudi la discussione"



Fognini: "Non mi devi rompere il c..."