ha 21 anni, è di Milano e – fino a sabato scorso - lavorava nei catering di San Siro come cameriere. L’invasione durante il derby della Madonnina gli è costata un. Ma il ragazzo, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato il motivo del suo gesto: “So di aver sbagliato, ma l'ho fatto per una cosa importante. Era una protesta per il lavoro precario di giovani come noi che lavorano per pochi soldi e per contratti di poca durata”.Ciò che lo ha spinto ad agire – come ha raccontato - è stato un commento ricevuto da un cliente durante il suo turno di lavoro: “Sabato prima della partita stavo servendo di fretta. Dove c'è il ristorante, c'è la vetrina che fa vedere lo stadio. Erano entrati i giocatori e mi sono fermato un attimo.Così, a dieci minuti dalla fine della partita e: “Non gli rispondi male perché sei lì a fare il professionista, sei un cameriere però ci ho pensato tutta la giornata. Mi ha fatto sentire come quello che sono: sono uno degli ultimi che serve uno dei primi”.Dopo essere stato bloccato,e ha raccontato: "Un po' mi fa male il naso, faccio fatica a sentire gli odori. Mi fa male un po' la testa perché ho sbattuto quando mi hanno tirato i capelli".In seguito alla denuncia, nei confronti del 21enne è stato emesso un Daspo che non gli consentirà di entrare nello stadio per cinque anni. Ma spera che il suo gesto non sia stato vano e ha lanciato l’appello: “Nessuno ha diritto di dirti quello che sei: mai pensare di essere meno di qualcun altro perché stai servendo un piatto o perché stai portando qualcosa a qualcuno o perché stai lavorando per qualcuno. Siamo tutti così e quindi