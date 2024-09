Getty Images

sarà la partita più attesa al rientro dalla sosta per le nazionali.si affronterannoin un Giuseppe Meazza in San Siro targano nerazzurro con i ragazzi di Simone Inzaghi che giocheranno in casa e i rossoneri di Paulo Fonseca in trasferta. Che l'attesa sia frenetica è evidente da un dato che sta tenendo sempre più banco in questi giorni:A rispondere presente sono stati sicuramentedestinati al secondo anello blu, quello della Curva Sud. In poche ore, sono stati tutti venduti e fino all'ultimo chi vorrà vedere dal vivo la gara dovrà rivolgersi alle piattaforme di secondary ticket che però sono fortemente sconsigliate dai club in quanto canali non ufficiali.

Sono infatti già superate le fasi di vendia per gli abbonati del secondo anello blu, quello riservato al settore ospiti e a cui è stata data prelazione per la scelta di un altro posto, quella riservata agli abbonati Serie A tariffa plus, quella riservata ai soci Inter Club e infine oggi ai titolari della tessera siamo noi con 5 giorni d'anticipo sulla tabella rimasta.

E con il tutto esaurito la previsione è quella di un incasso che supererà il record italiano di introiti da botteghino per un singolo match. Il record resiste dal è legato sempre ai colori nerazzurri ed è datato, con la previsione del prossimo derby che sforerà quota 7 milioni di euro.