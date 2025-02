Derby di Istanbul, Mourinho: "Fortuna che non l'ha arbitrato un turco". Il Galatasaray: "Disumano, lo denunciamo per razzismo"

AFP via Getty Images

Ilè finito senza reti e, fortunatamente, senza incidenti, seppur la partita sia stata interrotta per qualche minuto a causa del lancio di bengala. Ma l'infuocata sfida è continuata nel post partita, con, che haelogiando la direzione dello sloveno Vincic, chiamato dalla federazione per evitare polemiche, che si sono comunque propagate: "Dopo la partita sono andato nella stanza dell'arbitro e gli ho detto: 'Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita'.

Club Statement from Galatasaray SK

Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025

Il Galatasaray però in serata ha diramato, per contestare le parole dello Special One,: "Dall'inizio delle sue funzioni manageriali in Turchia, l'allenatore del Fenerbahçe Jose Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti rivolte al popolo turco. Oggi, il suo discorso si è intensificato oltre i semplici commenti immorali in una retorica inequivocabilmente disumana.Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste fatte da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe – un'istituzione che professa di sostenere "valori morali esemplari" – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager".