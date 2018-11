Potrebbe essere un Genoa un po' più Ballardiniano quello che Ivan Juric manderà in campo domenica sera contro la Sampdoria.



Nella gara che potrebbe risultare decisiva per la sua permanenza sulla panchina del grifone il tecnico croato potrebbe accantonare il 3-5-2 e fare un passo indietro, affidandosi allo schema che fu tipico del suo predecessore: il 3-4-1-2.



Un modulo che gli permetterebbe in parte di ovviare all'assenza di Sandro, reduce da alcune settimane di stop per un guaio muscolare e difficilmente recuperabile entro domenica. Al suo posto verrebbe inserito un trequartista, con ogni probabilità Bessa, che tanto bene sta facendo in questo scorcio di stagione. Non è da escludere comunque che Juric possa pensare anche all'impiego di Pandev, utilizzato col contagocce finora dall'ex allenatore del Crotone.