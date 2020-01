Lazio in grande salute, con undici vittorie consecutive alle spalle e sette punti in più in classifica, malgrado una partita in meno; Roma in emergenza infortuni e con qualche problema di autostima, dopo la bruciante sconfitta in Coppa Italia all'Allianz Stadium. Ma il derby è derby, e di solito sfugge a logiche facili. Così, per il match di domenica, le quote sono orientate su un equilibrio quasi perfetto, a parte una sfumatura biancoceleste. Il «2» della Lazio è dato a 2,50, la Roma viaggia a quota leggermente più alta, 2,75. Il computo dei precedenti è invece a favore dei giallorossi, che hanno vinto cinque delle ultime dieci sfide, perdendone tre e pareggiandone due. Sul pari è finito il derby di andata: un'altra «X», domenica, vale 3,40. Derby da Over: un match con almeno tre reti complessive è offerto a 1,55. Ancora più basso il Goal (entrambe le squadre a segno), a 1,45. Da segnalare anche due quote “su misura” proposte: un gol di Immobile su assist di Luis Alberto vale 4,50; una rete di Dzeko su imbeccata da Pellegrini è data a 5,00,, secondo Agipronews.