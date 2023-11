Mai come stavolta il pareggio fa male. Alla classifica ma non solo.Un derby persino meno teso di quanto è normale che sia un derby. Primo pareggio fra Sarri e Mourinho, che hanno preferito pungersi più a parole che in campo.Altro che prossima Champions e la cosa più brutta, per loro e per i loro tifosi, è che oggi valgono proprio questo, nulla di più.Sono Bove e Karsdorp a giocare i primi palloni pericolosi della partita, probabile conseguenza dello spazio che Sarri sceglie di togliere a Dybala e Lukaku.Dybala oscurato nella ragnatela biancoceleste, si muove molto, mostra buona condizione, ma poca efficacia.La Lazio ci mette un quarto d’ora a riprendersi dalla buona partenza della Roma,se poi ha dovuto arretrare e difendersi è merito del maggiore ritmo e del palleggio superiore di Sarri, più che sua vera scelta. A conferma di ciò, in avvio di ripresa la Roma torna a essere più aggressiva, approfittando proprio di alcune uscite un po’ goffe dei difensori laziali. Si rivede anche Lukaku, che non riesce a calciare in porta, ma ingaggia un uno-contro-tutti che scuote la partita.Para Rui Patricio. L’uruguagio calcia e si fa male, era dentro da 12 minuti. Prima, da tutti gli altri, solo muscoli e scintille, Mourinho che reclama più volte il secondo giallo per Immobile, Sarri costretto a cambiare copione, manda dentro Rovella, il grande escluso, forse il grande rimpianto. La Lazio attacca senza scoprirsi, lenta e molle, noiosa come il suo possesso palla.Mourinho tiene gli 11 di partenza fino al minuto 82, ma stavolta non somma talento a talento, attaccante ad attaccante: dentro Azmoun, ma fuori Dybala. Con Renato Sanches e poi Celik e Kristensen. Tutto serve per fare scorrere i minuti. Belotti resta in panchina, altro segno che più che a vincere, la Roma puntava a non perdere.@GianniVisnadi