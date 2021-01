Meno Male che era un Amichevole ragazzi — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 15, 2021

, ex attaccante giallorosso, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Venerdì abbiamo un'amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi". Immediata la replica biancoceleste, con Felipao che ha twittato: "". Simile la risposta di Danilo Cataldi tramite le storie Instagram: "Piccola squadra. Amichevole".