Per il Derby della Lanterna sono pronte a debuttare almeno un paio di novità. Non si tratta però di calciatori di Sampdoria e Genoa, bensì di innovazioni riguardanti l'impianto di Marassi. Proprio in occasione della stracittadina infatti farà la sua comparsa la nuova illuminazione fatta con luci a led di ultima generazione.



Nel frattempo la ditta incaricata dei lavori al Luigi Ferraris sta sfidando il tempo per ultimare i lavori nelle tribune, che restano però ancora da concludere. La novità più significativa riguarda i cosiddetti 'Sky Box', vere e proprie aree esclusive che garantiranno una vista perfetta sul campo e ogni genere di comfort.



I prezzi però saranno davvero impegnativi: l'affitto di uno Sky Box per il Derby secondo Il Secolo XIX dovrebbe aggirarsi attorno ai 6mila euro, anche se Sampdoria e Genoa mirerebbero ad ottenere degli accordi sino al termine della stagione con alcune aziende locali, dotate però di visibilità a livello nazionale.