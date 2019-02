Eusebio Di Francesco, nonostante le due vittorie consecutive contro Bologna e Frosinone, si gioca il futuro alla Roma nelle prossime due sfide: derby con la Lazio in campionato e ritorno sul campo del Porto in Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, saranno decisivi il quarto posto in classifica e la qualificazione ai quarti di Champions.



Sul fronte della panchina, logico che lo show di ieri a Londra allontani Sarri dalla panchina del Chelsea con tutte le ricadute del caso, mentre sul fronte della direzione sportiva, accanto a nomi noti (Faggiano e Mirabelli) prende corpo anche la soluzione interna, che galleggia tra Balzaretti e Massara.