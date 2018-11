E' dell'Inter il derby Primavera, un pirotecnico 3-4 che vede i nerazzurri battere i rivali del Milan al 94': allo stadio Ossola di Varese, ci pensa Merola con una zampata all'ultimo secondo a regalare il successo ai suoi. Partita emozionante e ricca di colpi di scena, nel primo tempo Salcedo e Corrado portano avanti 0-2 l'Inter ma a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della ripresa un cross deviato di Capanni e Vigolo riportano il match in parità. I nerazzurri non mollano e trovano il nuovo vantaggio con Persyn, ma ancora i rossoneri rimontano con Sala. A un quarto d'ora dalla fine l'episodio che indirizza la partita: Barazzetta, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia il Milan in dieci. I rossoneri difendono, hanno una clamorosa palla gol con Tonin che sbaglia tutto davanti a Dekic, ma alla fine devono capitolare: mischia in area, il pallone arriva sui piedi di Merola che non sbaglia e fredda Plizzari.