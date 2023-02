che, essendo favorita, ha tutto da perdere. Intendiamoci: non che i rossoneri possano continuare nella loro picchiata a testa in giù, ma, in pura teoria,(e omettiamo il resto),, ma mi sorprenderei moltissimo se l'attuale divario tra Inter-Milan - parlo di divario fisico-tecnico-agonistico - dovesse aumentare ancora.. Tuttavia, siccome nessun sistema di gioco garantisce alcunché, l'allenatore milanista sa che deve recuperare almeno tre cose: la compattezza (la squadra è sempre più lunga), il pressing nella metacampo avversaria (è diventato casuale ed episodico), il movimento senza palla (quando i centrocampisti sono in possesso del pallone hanno difficoltà a trovare compagni nello spazio). Va detto anche che. Il gioco, insomma, non è determinante, contano i calciatori, gli episodi, i colpi. Sono gli argomenti di chi non ha argomenti. E pazienza se questi discorsi aleggiano nelle atmosfere fumose dei bar dello sport, ma quando atterrano sui campi di allenamento il problema è serio.Ora, passata forzatamene questa fase (e cancellata questa frase), anche Pioli sembra aver recuperato contezza di sé.E poi, perché un'eventuale sconfitta, consentirebbe al Milan un sorpasso assai poco digeribile.Scelta drastica, ma giusta. Se, come annunciato da tutti, lo slovacco l'anno prossimo giocherà nel Paris Saint-Germain, è opportuno che la fascia vada sul braccio di qualcuno di più integrato (Lautaro Martinez), se non più fedele.L'importanza del possesso deriva dalla capacità di farlo fruttare verticalizzando con rapidità. E poi, chi non perde palla, non la regala al contropiede degli avversari. Nel quale nemmeno Inzaghi crede più.