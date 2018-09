Didier Deschamp, ct della Francia campione del mondo, si scaglia contro la Fifa dopo la decisione di non inserire nessun calciatore francese per la corsa al premio di miglior giocatore della scorsa stagione. Queste le parole riportate dall'Ansa: "Credo che un francese avrebbe meritato di essere fra i tre finalisti del premio. Non solo perché abbiamo vinto il Mondiale, ma anche per la stagione che abbiamo fatto. Sono molto deluso dalla Fifa".