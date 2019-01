Dal palco del Globe Soccer, il ct campione del Mondo, Didier Deschamps, parla della Juventus: "Allenare la Juventus è stata una avventura sportiva e umana, io sono molto legato al club. E' stata l'unica volta che ha giocato in Serie B, per altri motivi, si giocava contro squadre piccole e poi c'è stata la soddisfazione di aver subito vinto il campionato. La Juve mi aveva dato tanto da calciatore e per me era importante restituire qualcosa dando il mio contributo per riportarla subito in Serie A".



Deschamps ha allenato la Juventus nella stagione 2006-07, in Serie B, riportando i bianconeri in Serie A.