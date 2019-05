Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato a margine dei convocati, soffermandosi su Kylian Mbappé: "Nel mondo di oggi, non mi sorprende niente. Non sono abituato a commentare ciò che dicono i giocatori. Avrò la possibilità di parlare con Kylian, come ho fatto nelle ultime riunione. Ognuno interpreterà a suo modo ciò che si significa avere responsabilità. In ogni caso, Kylian è un giocatore molto importante per la Francia. Sinceramente, non ho nessun problema con lui. E' un gran piacere avere Kylian, fa parte di un gruppo. Gli attaccanti sono un po' egoisiti perchè hanno bisogno di essere efficaci. Ma la verità è che non ci sono problemi con Kylian".