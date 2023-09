Sono regolarmente in campo, dal primo minuto, per l'amichevole di lusso contro la Germania Mike Maignan e Theo Hernandez. Il ct dei Bleus Didier Deschamps ha dunque sciolto le riserve circa la loro presenza dopo i rispettivi acciacchi subiti nell'ultimo impegno contro l'Irlanda dello scorso venerdì. Il portiere milanista aveva beneficiato di un paio di giorni di riposo dopo la partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo, mentre l'esterno sinistro, vittima di un colpo al polpaccio, ha seguito un programma personalizzato nei giorni scorsi, circostanza che non gli ha impedito di rimanere nell'elenco dei giocatori disponibili e di ricevere una maglia da titolare per la sfida di Dortmund.



LE SCELTE SU PAVARD E THURAM - Per affrontare la Germania del tecnico ad interim Rudi Voeller – che prende il posto soltanto per questa partita dell'esonerato Flick – Deschamps schiera dal primo minuto pure il neo-interista Benjamin Pavard e lo juventino Adrien Rabiot, mentre Marcus Thuram, a segno per la prima volta con la maglia della sua nazionale venerdì scorso, inizierà nuovamente dalla panchina lasciando a Griezmann e Kolo Muani il compito di formare il tandem d'attacco. Un attacco rimasto orfano di Olivier Giroud, che ha già fatto rientro a Milanello subito dopo la gara con l'Irlanda per i postumi della distorsione alla caviglia che non dovrebbe tuttavia pregiudicare la sua presenza nel derby di sabato pomeriggio.