Didier Deschamps, ct della Francia campione del Mondo, parla del connazionale Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid ed ex compagno di squadra di Deschamps, alla Juve e con i Bleus: "Primo o poi, Zidane occuperà questa panchina - spiega a L'Equipe - Non so quando succederà ma mi sembra scontato, come è successo a me. Non credo comunque sia un problema che lo riguardi adesso né riguarda me".