Didier Deschamps non dimentica Paul Pogba. Momento durissimo per il centrocampista della Juventus, sospeso dopo essere risultato positivo al testosterone lo scorso 20 agosto, con la Procura che ha chiesto quattro di squalifica per l'ex Manchester United. Il ct della Francia, intervistato da Le Parisien, ha commentato così la situazione di Pogba: "Amo tutti i miei giocatori ma sono triste per quel che sta vivendo Paul. E non solo per i fatti più recenti, ma anche per tutto ciò che ha vissuto finora, con i problemi personali che hanno inevitabilmente avuto conseguenze sui suoi infortuni. E' tanto per una sola persona. Paul è forte, ha il morale alto e ha carattere. La richiesta della Procura è pesante e rischia di allontanarlo un altro po' dai campi, e aveva già giocato poco nell'ultimo anno e mezzo".