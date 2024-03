Deschamps su Thuram: 'Ecco cosa penso del suo gesto in Atletico Madrid-Inter'

Il ct della nazionale francese Didier Deschamps ha parlato di Marcus Thuram e del suo gesto durante Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, quando il figlio di Lilian ha afferrato e stretto le parti basse di Stefan Savic, commettendo una scorrettezza non vista dall'arbitro Marciniak.



L'attaccante e il difensore si sono poi chiariti e si sono fatti una risata. Il gesto del francese però sta facendo discutere e ha scatenato molte polemiche. Ne ha parlato appunto anche il suo ct, ecco le sue parole.“Potrebbe far sorridere oppure no. Lo ha fatto, non ci sono state conseguenze, ma ovviamente Marcus lo sa bene, è una mossa da non fare“, ha commentato. Thuram è stato convocato per le amichevoli dei Bleus contro Germania e Cile.