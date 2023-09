Didier Deschamps, ct della Francua, intervistato da TF1 dopo la sconfitta della nazionale francese contro la Germania, parla del caso Pogba: "Ovviamente sono molto sorpreso, non ho gli elementi per commentare. La vicenda avrà sviluppi, ma ci sono così tante cose che si accumulano per lui che è difficile. Avrò tempo di parlare con Pogba nei prossimi giorni. Ho comunicato con lui tramite messaggio. Se ha preso consapevolmente prodotti? Non riesco ad immaginarlo conoscendolo. Con tutto quello che ha in mente... ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid".