Intervistato da bTV, il centrocampista del Cagliari Kiril Despodov parla del proprio futuro: "Mi sono trovato bene in rossoblù nei primi mesi e la gente era contenta di me, poi sono andato in Austria con l'obiettivo di dimostrare di poter stare in un campionato più importanti. Con la maglia dello Sturm Graz penso di aver raggiunto buoni risultati, ora inizierà il precampionato con il Cagliari e voglio restare lì a giocarmi le mie possibilità".