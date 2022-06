Nzola non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno a giugno 2023 con lo Spezia, pronto a prendere Destro a parametro zero dal Genoa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si è scelto di riscattare Agudelo e non Manaj.



Dalla Sampdoria non arriverà il dirigente Osti, che avrebbe potuto portare con sè il centrocampista Askildsen e l'attaccante Bonazzoli. La rescissione di Motta resta ancora aleatoria, in uscita possono partire Maggiore e Nikolaou. In entrata possono arrivare Linetty, Seck, Lovato, Pezzella, Braaf, Nuytinck, Arslan e Walace oltre alle conferme di Colley e Kovalenko.