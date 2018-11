Gerard Deulofeu, esterno offensivo del Watford, ex Everton, Milan, Siviglia e Barcellona, parla al Watford Observer del suo passato in blaugrana: “Paragoni con Messi? Quando ero più giovane era terribile. Tutti i giorni i media dicevano che io ero il nuovo messi e non era una cosa positiva per un giocatore giovane. Non voglio tornare al Barcelona. Sono tornato due volte e le cose non hanno funzionato, non voglio vivere un terzo ritorno. E’ molto duro. Non aveva fiducia al Barcellona, ero ì da quando avevo 9 anni ma a volte non mi sono sentito casa. Il mio stile è più simile a quello del Real Madrid o del City”.