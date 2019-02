"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Quante volte, nel calciomercato, abbiamo sentito questa frase, tratta da "Amici mai" di Antonello Venditti. Una citazione che piace molto ad Adrianoe ora si può legare a: Gerard. Arrivato in rossonero nel gennaio 2017, in sei mesi l'esterno spagnolo era stato protagonista della rincorsa dell'allora squadra di Montella all'Europa League, con quattro gol e tre assist in 17 presenze. A fine stagione, il Barcellona decise di attivare la clausola di recompra per portarlo nuovamente al Camp Nou, salvo poi cederlo al Watford sei mesi dopo.Negli Hornets, Geri è diventato in breve tempo uno dei giocatori più importanti e. Una prestazione da sogno, condita anche da unIn totale, in stagione il classe '94 ha collezionato sei gol e quattro assist in 20 presenze. Numeri che ne fanno. Un trasferimento che allo spagnolo avrebbe fatto molto piacere, come confermato dal suo agente a Calciomercato.com : "​, è un club a cui Geri tiene molto e in cui ha passato sei mesi molto buoni". Niente da fare, a stagione in corso il Watford non poteva privarsi di lui.. Perché, come insegna Galliani, "certi amori non finiscono...".